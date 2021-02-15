Un incendio é divampato stamane all'interno di un capannone in località Altarello sul territorio di Belpasso (CT).All'interno del capannone si trovava fieno e masserizie varie.La chiamata di soccorso...

Un incendio é divampato stamane all'interno di un capannone in località Altarello sul territorio di Belpasso (CT).

All'interno del capannone si trovava fieno e masserizie varie.

La chiamata di soccorso é arrivata poco prima delle 10,00, ed è intervenuta la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, un'autobotte di rincalzo, un'autoscala e un automezzo di supporto logistico dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Non sono stati riferiti o accertati danni a persone ne danni significativi alla struttura.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

BELPASSO, CAPANNONE PIENO DI FIENO A FUOCO