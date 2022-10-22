BELPASSO: COLTIVANO MARIJUANA NEL FONDO AGRICOLO, ARRESTATI MARITO E MOGLIE

I Carabinieri delle Stazioni Carabinieri di Belpasso e Biancavilla, col supporto dei colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, sono stati impegnati nella serata in un servizio a “larg...

I Carabinieri delle Stazioni Carabinieri di Belpasso e Biancavilla, col supporto dei colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, sono stati impegnati nella serata in un servizio a “largo raggio” di controllo del territorio, volto al contrasto dei reati connessi allo smercio delle droghe, a conclusione del quale hanno arrestato due coniugi incensurati di 46 e 44 anni di Belpasso, per “coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nello specifico, nell’ambito di un’attività info – investigativa, i militari hanno perquisito il fondo agricolo in uso alla coppia in contrada Raffo del Comune di Belpasso, dove all’interno di un casolare, hanno recuperato tre piante di cannabis dall’altezza di due metri e del peso complessivo di oltre due chili, già raccolte ed essiccate. Rinvenuto inoltre anche un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi.

I due coniugi sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.