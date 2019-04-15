BELPASSO, CONDANNATA PER FURTO IN ABITAZIONE: 27ENNE IN MANETTE
A cura di Redazione
15 aprile 2019 13:33
I Carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato la 27enne Giuseppa Sesta, del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
La donna, già condannata dai giudici per il concorso in furto in abitazione, reato commesso l’1 aprile 2011 a Barile (PZ), dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a 1anno di reclusione.
L’arrestata, assolte le formalità di rito, è stato rinchiusa nel carcere di Catania Piazza Lanza.