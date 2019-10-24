BELPASSO, COPPIA NASCONDEVA LA DROGA NEL RIPOSTIGLIO
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania, hanno arrestato nella flagranza un 50enne di Belpasso e denunciato la convivente, di anni 56, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari, a seguito di una breve ma proficua attività info investigativa, circa il presumibile coinvolgimento dell’uomo in reati concernenti lo spaccio di droga e pertanto, al fine di riscontrare le ipotesi investigative già formulate, hanno effettuato una perquisizione nel domicilio della coppia.
L’operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare: 300 grammi di marijuana, conservata all’interno di 4 buste di plastica, 1 pianta di canapa indiana alta circa 2 mt, 1 bilancino elettronico di precisione, 1 apparecchiatura per sigillare le buste in cellophane, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.