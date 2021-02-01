BELPASSO: SINDACO CONTRO ASP: “COME SI SONO PRESENTATI I MEDICI? SENZA I TAMPONI!”

È un fiume in piena il sindaco Daniele Motta riguardo la due giorni di Drive-in del 30 e 31 gennaio.Innanzitutto i numeri di oggi: 445 tamponi effettuati, 4 risultati positivi. Sommando questi dati a...

Innanzitutto i numeri di oggi: 445 tamponi effettuati, 4 risultati positivi. Sommando questi dati a quelli di ieri il totale è: su 1.005 tamponi, 5 i positivi, che sono però da verificare con la "controprova" del molecolare.

Mentre i numeri sono buoni, la giornata di ieri in particolare è stata "pessima" ha detto il sindaco rivolgendosi direttamente ai suoi concittadini:

"Voi sapete quanto abbia sempre ringraziato l'ASP e i suoi medici per gli sforzi profusi e per il costante impegno dimostrato in questo anno di pandemia, ma ieri sono successe delle cose gravi che discuterò nelle sedi e con le persone opportune. Sono sempre il primo ad assumermi le responsabilità anche quando non ho colpe ma questa volta non ci sto. Non ci sto perché l'imponente spiegamento di forze dal punto di vista logistico da parte del Comune, e mi riferisco al nucleo Comunale della Protezione Civile, alla Misericordia di Belpasso, ai Vigili Urbani, per non parlare di me e della mia "squadra" di assessori che come sempre siamo stati "sul campo", è stato letteralmente vanificato dalle inottemperanze e negligenze da parte dell'ASP.

Troppe le cose spiacevoli successe. Andiamo per ordine:

▪️Ieri mattina si presentano 4 medici, pochi per un Drive-in aperto alla popolazione, che addirittura nel pomeriggio sono diventati 3.

▪️Come si presentano questi medici? SENZA TAMPONI! Appresa l'assurda notizia abbiamo fatto l'unica cosa che potevamo fare, comunicarvi che avremmo iniziato con ritardo.

▪️Per ovvi motivi, quindi, i tempi di attesa si sono triplicati e mentre voi eravate in macchina ad aspettare, noi, cercavamo di "negoziare" con i medici presenti, ma soprattutto con i loro capi, di avere almeno un ora in più dato il ritardo con cui si è iniziato.

▪️C'è stato poco da fare. Sebbene i volontari abbiano chiuso la fila alle 16.00, alle 18.25 i medici non hanno sentito ragione e se ne sono andati, lasciando così le ultime 20 macchine, circa, da fare. E no, non erano finiti i tamponi come qualcuno erroneamente ha detto, i tamponi c'erano!

▪️Piccola nota a margine: avrei voluto farmi l'ultimo tampone della giornata e non l'ho fatto, è stato impossibile, non era il caso, a quel punto non l'avrei più fatto.

Ecco, questa è tutta la verità. Non possiamo far passare sotto silenzio questo fatto e già ieri ne avevamo avuto un "assaggio" ma non abbiamo fatto trapelare nulla perché riteniamo che le polemiche siano da evitare...ove possibile!!!".