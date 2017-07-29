BELPASSO: DA TRE GIORNI ERA EVASO DAI DOMICILIARI, ARRESTATO
A cura di Redazione
29 luglio 2017 12:17
Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza il 21enne Salvatore RAPISARDA, del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.
Allontanatosi arbitrariamente dalla propria abitazione il 26 luglio scorso era stato posto immediatamente sotto pressione dai militari della locale Stazione che senza soluzione di continuità lo hanno costretto stamani a presentarsi in caserma.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.
