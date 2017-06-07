95047

BELPASSO: DAL 12 GIUGNO BUS NAVETTA DA BELPASSO PER LA STAZIONE NESIMA

Come riporta la la Ferrovia Circumetnea sul proprio sito, a partire dal 12 giugno sarà attivato, un servizio bus navetta che collegherà Belpasso, Piano Tavola con la stazione di Nesima della Metropoli...

07 giugno 2017
Come riporta la la Ferrovia Circumetnea sul proprio sito, a partire dal 12 giugno sarà attivato, un servizio bus navetta che collegherà Belpasso, Piano Tavola con la stazione di Nesima della Metropolitana di Catania

Il servizio prevede  al momento 6 corse giornaliere da Belpasso direzione Catania e 4 dalla stazione di Nesima per Belpasso

«Un grazie alla direzione della FCE per aver accolto le nostre istanze. – ha dichiarato il sindaco Caputo attraverso la sua pagina social

