BELPASSO: DAL 12 GIUGNO BUS NAVETTA DA BELPASSO PER LA STAZIONE NESIMA
Come riporta la la Ferrovia Circumetnea sul proprio sito, a partire dal 12 giugno sarà attivato, un servizio bus navetta che collegherà Belpasso, Piano Tavola con la stazione di Nesima della Metropoli...
A cura di Redazione
07 giugno 2017 23:04
Come riporta la la Ferrovia Circumetnea sul proprio sito, a partire dal 12 giugno sarà attivato, un servizio bus navetta che collegherà Belpasso, Piano Tavola con la stazione di Nesima della Metropolitana di Catania
Il servizio prevede al momento 6 corse giornaliere da Belpasso direzione Catania e 4 dalla stazione di Nesima per Belpasso
«Un grazie alla direzione della FCE per aver accolto le nostre istanze. – ha dichiarato il sindaco Caputo attraverso la sua pagina social
