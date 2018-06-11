BELPASSO: Daniele Motta è il nuovo sindaco. TUTTI I VOTI DI PREFERENZA
A cura di Redazione
11 giugno 2018 19:21
Daniele Motta è il nuovo sindaco di Belpasso, va a raccogliere il testimone da Carlo Caputo.
Questi i dati definitivi:
Daniele Motta 8248 voti – 59,60%
Gregorio Guzzetta 4254 voti – 30,74%
Anna Valenti 1335 voti – 9,64%
