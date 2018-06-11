95047

BELPASSO: Daniele Motta è il nuovo sindaco. TUTTI I VOTI DI PREFERENZA

Daniele Motta è il nuovo sindaco di Belpasso, va a raccogliere il testimone da Carlo Caputo.Questi i dati definitivi:Daniele Motta 8248 voti – 59,60%Gregorio Guzzetta 4254 voti – 30,74%Anna Valenti 13...

A cura di Redazione Redazione
11 giugno 2018 19:21
BELPASSO: Daniele Motta è il nuovo sindaco. TUTTI I VOTI DI PREFERENZA -
Dintorni
Condividi

Daniele Motta è il nuovo sindaco di Belpasso, va a raccogliere il testimone da Carlo Caputo.

Questi i dati definitivi:

Daniele Motta 8248 voti – 59,60%

Gregorio Guzzetta 4254 voti – 30,74%

Anna Valenti 1335 voti – 9,64%

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047