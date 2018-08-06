BELPASSO: DENUNCIATO PUSHER MINORENNE
BELPASSO: DENUNCIATO PUSHER MINORENNE
I Carabinieri della stazione di Nicolosi, coadiuvati dai colleghi di Belpasso, lo scorso fine settimana hanno eseguito un servizio antidroga al fine di porre un freno al sempre più diffuso fenomeno dell’uso di droghe da parte dei giovani, in particolare nelle zone di maggiore aggregazione, in questo caso il comune di Nicolosi, meta in estate di tanti giovani provenienti da tutta la provincia etnea.
Con l’ausilio dei cani antidroga del locale Nucleo Cinofili, i militari hanno effettuato numerose perquisizioni personali, tra le quali quella eseguita nei confronti di un 16enne di Belpasso trovato in possesso di 20 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte allo smercio, nonché di materiale utile al confezionamento della droga.
Al termine del servizio i militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Catania quattro giovani assuntori, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, trovati in possesso di diverse dosi di marijuana detenute per uso personale.
La droga è stata sequestrata, mentre il 16enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.