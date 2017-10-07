BELPASSO: DOMANI “A SCACCIATA PER SCACCIARE IL CANCRO” DELLA LILT
Si terrà domani, domenica 8 ottobre, a Belpasso presso il Giardino “Martoglio”, la sesta edizione dell’iniziativa “A Scacciata per scacciare il cancro”, curata dalla locale delegazione Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) con il patrocinio del Comune di Belpasso, che ha come obiettivo la raccolta di fondi a favore dell’attività dell’associazione.
L’iniziativa, che rientra nel programma della campagna nazionale “Lilt for Women - Campagna Nastro Rosa 2017”, prevede il Mercatino di hobbistica (intera giornata) ed il “Villaggio della salute” (dalle 10 alle 13) nel quale i medici Lilt effettueranno controlli gratuiti, mente i volontari dell’associazione forniranno consigli utili finalizzati alla prevenzione.
In serata, con un piccolo contributo, si potrà degustare la scacciata siciliana e, in collaborazione con l’associazione Mo.I.Ca, anche un piatto di ceci. Nello spettacolo, presentato da Anna Giarratana, si esibiranno “Deep South”, Fabio Abate, “Cut Lish”, e il cabarettista Carlo Kaneba.
Grazie ai fondi raccolti nelle precedenti edizioni di “A scacciata per scacciare il cancro” la Lilt ha acquistato un videodermatoscopio, strumento ottico essenziale nell’individuazione dei nei sospetti e, dunque, nella prevenzione del melanoma, il tumore maligno della pelle.