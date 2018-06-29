BELPASSO: Domani “No Spreco, Sì Party!”, Open Day con il Banco Alimentare

Un televisore da 50 pollici, un Xbox One, un soggiorno benessere Smartbox e altri 44 premi verranno estratti a sorte tra i biglietti venduti con la lotteria “Gioca Banco: chi dona vince” promossa dal...

Un televisore da 50 pollici, un Xbox One, un soggiorno benessere Smartbox e altri 44 premi verranno estratti a sorte tra i biglietti venduti con la lotteria “Gioca Banco: chi dona vince” promossa dal Banco Alimentare della Sicilia onlus per sostenere l'attività e i costi di gestione.

L'estrazione è prevista domani alle 17.30 nei locali del magazzino del Banco Alimentare che si trova sulla SP 134 - Via Fondaco, 58 a Belpasso (CT), ma sarà solo uno degli appuntamenti previsti durante l'Open Day.

“Sarà un modo per far vedere la nostra casa - ha annunciato Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia onlus - e spiegare, a tutti anche a chi ancora non ci conosce, che il nostro è un impegno quotidiano nei confronti di chi non ha cibo e che non si ferma all'ultimo sabato di novembre con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare”.

In realtà l'Open Day, che proseguirà fino dopo il tramonto, sarà una festa all'insegna del recupero alimentare. “No spreco, Sì party!” è infatti il titolo di questa giornata con il Banco che subito dopo l'estrazione e una breve presentazione dell'attività del Banco, prevede un incontro pratico con la “Cucina antispreco di Alberta”. Attivissima volontaria del Banco, Alberta riesce a preparare manicaretti gustosissimi che riprende e condivide su diversi canali social, da Youtube a Instagram, da Facebook a Pinterest. Sabato proporrà delle ricette antispreco che realizzerà dal vivo utilizzando gli ingredienti che i volontari del Banco avranno recuperato nei giorni immediatamente precedenti.

“Quello che cercheremo di dimostrare, avendo l'assoluta certezza di riuscire, è che si possono realizzare piatti da chef - chiosa il presidente Maugeri - anche con ingredienti come ortaggi, insalata, formaggi, carne e pesce altamente deperibili e che, se prossimi alla scadenza, siamo erroneamente portati a valutare pochissimo mentre, sono perfettamente commestibili e gustosi”.

La formula antispreco promossa per dal Banco Alimentare per domani pomeriggio non si ferma al cibo. All'interno della struttura del Banco Alimentare verranno allestite diverse installazioni realizzate con materiali di riciclo a cura di Forme Creative Lab. L'Open Day si concluderà con rinfresco che verrà offerto a tutti i presenti.

Ricordiamo che è ancora possibile partecipare alla lotteria acquistando i biglietti entro 24 ore prima dell'estrazione. Il costo del singolo biglietto è di due euro e sono 47 i premi in palio.

Modalità dell'estrazione, punti vendita dei biglietti e, successivamente, i numeri vincenti, sono consultabili sul sito https://www.bancoalimentare.it/it/catania/gioca-banco. Chi fosse interessato all'acquisto dei biglietti può anche contattare il Banco a questo cellulare 392.2698613 oppure mandare una mail a [email protected]

È anche possibile sostenere l'opera del Banco Alimentare donando il proprio 5x1000 trascrivendo, sulla propria dichiarazione dei redditi, il seguente codice fiscale: 97075370151