BELPASSO: DOPPIO INCIDENTE SULLA SS 121
Doppio incidente stradale oggi 20 gennaio 2023 sulla SS 121 in territorio di Belpasso direzione Paternò.Il primo, un incidente autonomo dove un'autovettura, una Nissan Juke, per cause in via di accer...
Doppio incidente stradale oggi 20 gennaio 2023 sulla SS 121 in territorio di Belpasso direzione Paternò.
Il primo, un incidente autonomo dove un'autovettura, una Nissan Juke, per cause in via di accertamento è andata a sbattere autonomamente fermando la sua corsa in prossimità dello svincolo Valcorrente.
Il secondo invece, ha interessato due autovetture una Fiat Sportage ed una BMW Serie 1 che si sono scontrate all'altezza del centro commerciale.
Sul posto i soccorsi, non sono ancora rese note le condizioni di salute dei feriti.
Il tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti alla circolazione stradale.
IN AGGIORNAMENTI