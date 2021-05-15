Belpasso.Droga, denaro e cartucce gli costano il beneficio dei domiciliari: arrestato e trasferito in carcere   

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato un pregiudicato di 21 anni del posto, in esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Terza Sezione Penale d...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato un pregiudicato di 21 anni del posto, in esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Catania.

Il giovane, lo scorso 24 marzo, era stato condannato dai giudici alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, poiché ritenuto colpevole di detenzione e ricettazione di una pistola semiautomatica clandestina, motivo per il quale si trovava recluso ai domiciliari.

I militari, durante le verifiche di routine ai soggetti sottoposti a misure detentive alternative, hanno accertato due distinte violazioni consistite nel ricevere sull’uscio di casa dei pregiudicati del luogo, nonché detenere illegalmente nell’abitazione delle cartucce, della sostanza stupefacente e la somma in contanti di 10.500 euro, ritenuta provento di attività illecita.

Trasgressioni che si sono tradotte in una informativa inoltrata ai giudici che, recependone in toto i contenuti, ne hanno ordinato l’arresto e la traduzione nel carcere di Catania Piazza Lanza.