BELPASSO: DROGA IN CASA PRONTA PER LO SPACCIO, ARRESTATO 29ENNE

I Carabinieri del luogo hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne del posto poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nell’ambito delle attività finalizzate ad arginare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che coinvolge sempre di più i giovanissimi, dopo aver svolto una veloce attività di riscontro ad informazioni acquisite occasionalmente sul territorio, riuscivano ad individuare un appartamento ritenuto meta di assuntori di stupefacenti.

La conseguente perquisizione effettuata presso l’abitazione e le sue pertinenze (tra cui il garage), oltre che all’interno dell’autovettura nella disponibilità dell’uomo, ha permesso di rinvenire 600 grammi di marijuana e diverse dosi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e denaro contante ritenuto provento dello spaccio.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il 29enne la sottoposizione agli arresti domiciliari.