BELPASSO E PATERNÒ, DUE INCIDENTI NEL POMERIGGIO: AUTO RIBALTATA E TESTA-CODA, DUE FERITI

Due incidenti stradali si sono verificati oggi, giovedì 19 giugno 2025, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, nei comuni di Belpasso e Paternò, alimentando preoccupazione per le condizioni della rete viaria locale in presenza di maltempo.

Il primo sinistro è avvenuto poco dopo le ore 13 sulla Strada Provinciale 4/II, l’arteria che collega Belpasso a Santa Maria di Licodia. Per cause ancora in fase di accertamento — tra cui si ipotizza l’asfalto reso viscido dalla pioggia — una Fiat Punto si è ribaltata autonomamente in prossimità di una curva, finendo capovolta sulla carreggiata.

A bordo dell’auto vi era una donna, unica occupante del veicolo, che ha riportato diversi traumi a un arto superiore. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi prima di trasportare la conducente all’ospedale di Paternò in codice giallo. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre le forze dell’ordine hanno regolato il traffico, che ha subito forti rallentamenti nel tratto interessato.

Poco più di un’ora dopo, intorno alle 14:30, un altro incidente si è verificato a Paternò, lungo via Mongibello. Anche in questo caso si è trattato di un sinistro autonomo: una Jeep ha perso aderenza sull’asfalto bagnato, compiendo un testa-coda e finendo di traverso sulla carreggiata, ostruendo completamente una corsia.

Fortunatamente, il conducente non ha riportato ferite gravi.

Non risultano coinvolti altri veicoli, ma l’auto ha subito danni ingenti alla carrozzeria e al frontale. Anche in questo caso si sono registrati disagi alla circolazione.

Le autorità locali invitano gli automobilisti alla massima prudenza e a moderare la velocità, specialmente su fondi stradali resi scivolosi dalla pioggia.