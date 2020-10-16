BELPASSO, È STATO RITROVATO MORTO NUNZIO “NUCCIO” MARLETTA A TRE ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

A tre anni dalla sua scomparsa e dopo numerosi appelli agli enti preposti affinchè si operasse ogni sforzo possibile per il suo ritrovamento, annunciamo che è stato trovato il corpo del nostro concitt...

A tre anni dalla sua scomparsa e dopo numerosi appelli agli enti preposti affinchè si operasse ogni sforzo possibile per il suo ritrovamento, annunciamo che è stato trovato il corpo del nostro concittadino Nunzio Marletta, detto “Nuccio” che oggi avrebbe 56 anni.

È stato ritrovato a Caltagirone, in prossimità della Comunità nella quale si trovava ospite. Il riscontro del DNA non lascia alcun dubbio, è lui. L’esame autoptico stabilirà le cause del decesso. La salma verrà consegnata oggi alla famiglia per poter procedere con i funerali, in programma sabato 17 ottobre, nella Chiesa S.Antonio da Padova a Belpasso (l’orario verrà stabilito nelle prossime ore).

Tante le zone d’ombra ancora da stabilire per questa morte avvenuta di certo in circostanze misteriose. La magistratura farà il suo corso, ci auguriamo che si faccia luce sulla questione e su chiunque abbia delle responsabilità.

“Come in tutti questi anni, oggi più che mai – ha dichiarato Daniele Motta - rinnoviamo la nostra vicinanza alla famiglia del nostro concittadino alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Non solo per noi, oggi è un giorno triste per la comunità Belpassese. Ciao Nunzio”.