BELPASSO E ZAFFERANA ETNEA. ARRESTI PER REATI CONTRO LA PERSONA ED IL PATRIMONIO E PER LESIONI ED OLTRAGGIO

I Carabinieri della Stazione di Belpasso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, hanno arrestato il 52enne Salvatore GULLOTTA, del posto.

L’uomo, che dovrà espiare la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali, furto aggravato e truffa aggravata, è stato associato al carcere catanese di Bicocca.

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Messina, hanno arrestato in Milo (CT) il 46enne Leonardo Mario PATANE’, di Mascali (CT).

Il PATANE’ in particolare, già sottoposto alla libertà vigilata, nell’agosto del 2011 si era reso responsabile dei reati di lesioni personali aggravate, minacce, oltraggio a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio che, ora, hanno determinato l’emissione del provvedimento a seguito del quale è stato posto agli arresti domiciliari. (g/t)