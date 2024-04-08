BELPASSO: ERA DIVENTATO L’INCUBO DEI COMMERCIANTI, ARRESTATO DAI CARABINIERI UN RAPINATORE SERIALE

I Carabinieri della Stazione di Belpasso, al termine di articolate indagini, hanno arrestato un pregiudicato 39enne di Belpasso, poiché ritenuto responsabile di due diverse rapine avvenute nei giorni...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso, al termine di articolate indagini, hanno arrestato un pregiudicato 39enne di Belpasso, poiché ritenuto responsabile di due diverse rapine avvenute nei giorni scorsi, con le stesse modalità, in altrettanti esercizi commerciali del centro cittadino.

In particolare, il 20 marzo scorso i militari dell’Arma erano intervenuti in una tabaccheria di Via Vittorio Emanuele II dove poco prima un individuo, travisato da uno scaldacollo e sotto minaccia di un coltello, si era impossessato della somma contante contenuta nelle casse (circa 300€), e di alcuni pacchetti di sigarette.

Fin da subito, i Carabinieri di Belpasso immediatamente intervenuti, grazie alla profonda conoscenza del tessuto criminale del territorio, rafforzata anche dalle testimonianze dei dipendenti e dalla visione degli estratti video delle telecamere di sorveglianza, avevano ipotizzato che dietro alla rapina ci potesse essere un pregiudicato locale, che già in passato aveva compiuto azioni predatorie con identiche modalità.

L’elemento che ha consolidato l’attività investigativa si è poi presentato il seguente 26 marzo, quando lo stesso rapinatore ha tentato di ripetersi, prendendo di mira una farmacia della centralissima Via Roma.

In questo caso l’uomo però è stato meno fortunato, poiché ha incontrato la ferma reazione dei farmacisti che sono riusciti, anche a seguito di una lieve colluttazione, a mettere in fuga il pregiudicato, che veniva infine bloccato poco distante, da una pattuglia dei Carabinieri di Belpasso, che allertata dalla Centrale Operativa della Compagnia di Paternò, è arrivata sul posto pochi istanti dopo.

Per questa ultima rapina, anche a seguito della convalida, il rapinatore arrestato in flagranza è stato trasferito presso il carcere di Catania Piazza Lanza.

Nel frattempo, a seguito della ricostruzione dei fatti della prima azione predatoria ai danni della tabaccheria, per la quale i Militari dell’Arma di Belpasso sono riusciti ad identificarlo, l’Autorità Giudiziaria ha emesso una ordinanza di custodia cautelare che gli è stata contestualmente notificata in carcere.