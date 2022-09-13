BELPASSO. Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio, c’è un morto

­AGGIORNAMENTOPurtroppo non c'è stato nulla da fare per il 62enne Antonino Vaccalluzzo, uno dei titolari della storica azienda siciliana che questa mattina è rimasto coinvolto nell'esplosione all'int...

Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 62enne Antonino Vaccalluzzo, uno dei titolari della storica azienda siciliana che questa mattina è rimasto coinvolto nell'esplosione all'interno della propria azienda in contrada Edere tra Belpasso e Ragalna

Invano l'intervento dell eliambulanza che ha fatto rientro in ospedale vuoto.

Per il 62enne non c’è stato nulla da fare.

In merito all’esplosione nell’impresa di fuochi d’artificio Vaccalluzzo, costata la vita al titolare Antonino Vaccalluzzo, il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, ha espresso il suo cordoglio in una nota: Triste risveglio stamattina per Belpasso, l’amara notizia sta gettando un velo di sconforto in tutta la città. Nino Vaccalluzzo, 62 anni, titolare di una delle storiche aziende di fuochi d’artificio che operano nel territorio di Belpasso, ha perso la vita coinvolto in una violenta esplosione, intorno alle 7.30 di oggi. A fronte delle grandissime soddisfazioni lavorative, frutto di talento, professionalità e creatività generalmente riconosciuti, la famiglia Vaccalluzzo, diversi anni fa, era stata già funestata da un altro triste lutto, quello del giovane Gianluca, deceduto mentre era impegnato nello svolgimento del proprio lavoro. Alla luce di tutto questo, dunque, lo stupore che di solito i fuochi dei Vaccalluzzo suscitano nell’animo di tutti, quest’oggi ha un volto totalmente opposto, un profondo sbigottimento. A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale di Belpasso, porgo sentite condoglianze alla famiglia Vaccalluzzo e a tutti i parenti e gli amici più vicini.

Un grave incidente si sarebbe verificato questa mattina 13 settembre 2022 all’interno di un capannone di un'azienda di fuochi pirotecnici in contrada Edere tra Ragalna e Belpasso.

Al momento pochi dettagli emergono, ad intervenire, due ambulanze del 118 per dare le prime cure al malcapitato vista la gravita delle ferite riportate è stato fatta richiesta anche dell’elisoccorso proveniente da Catania.

L’eliambulanza è atterrata non distante dal luogo dell’incidente per caricare a bordo il malcapitato e trasportarlo in ospedale.

Avrebbe riporato gravissime ferite.

Sul posto I Vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e sicurezza dell'area ed i carabinieri per le indagini del caso.

