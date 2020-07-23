I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato il 40enne Salvatore SAMBATARO, responsabile del reato di evasione.L’uomo, che si trovava in stato di detenzione domiciliare come misura alterna...

BELPASSO, EVADE DAI DOMICILIARI PER MINACCIARE DI MORTE UN CONOSCENTE: ARRESTATO

evasione.L’uomo, che si trovava in stato di detenzione domiciliare come misura alternativa al carcere per reati contro il patrimonio, aveva deciso di prendersi un po' di libertà abbandonando la sua abitazione di via Crispi, ma, in verità, solo per minacciare di morte un suo conoscente.Per fortuna di quest’ultimo, però, i militari sono stati avvertiti da una telefonata anonima e sono riusciti ad intervenire appena in tempo in quella via Vittorio Emanuele per evitare guai peggiori al malcapitato bloccando il SAMBATARO che, successivamente, è stato ricondotto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.