BELPASSO: EVITATA PER MIRACOLO UNA TRAGEDIA, CADE UN PALO

12 marzo 2019 14:09
+++FLASH+++
Tragedia sfiorata, segnalataci dal un nostro lettore, in via Pitagora, siamo in territorio di Belpasso, contrada Palazzolo.
Un palo della linea telefonica Telecom è caduto per strada, spinto dal forte vento che soffia da oggi sulla nostra cittadina.
Al momento del distacco improvviso del palo dalla base, per fortuna, non c'erano passanti né autovetture di passaggio e, dunque, non c'è stato alcun ferito ma solo tanto spavento tra gli abitanti che hanno lanciato l'allarme.
