BELPASSO, FERMATI TRE MINORENNI CON STUPEFACENTI: DUE DENUNCIATI E UNO SEGNALATO

Rientrano nel piano d’intensificazione dei servizi preventivi, disposto dal Comando Provinciale, le attività di controllo svolte dai Carabinieri della Compagnia di Paternò mirate al contrasto dell’uso...

Rientrano nel piano d’intensificazione dei servizi preventivi, disposto dal Comando Provinciale, le attività di controllo svolte dai Carabinieri della Compagnia di Paternò mirate al contrasto dell’uso e dello spaccio di stupefacenti.

Nella circostanza, i Carabinieri della Stazione di Belpasso, supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, al fine di tutelare quei cittadini che, dopo il lavoro o la scuola si riuniscono nei punti di ritrovo del paese per un po' di svago, hanno effettuato dei mirati controlli volti ad accertare che in quei luoghi non fossero frequentati anche da spacciatori.

In tale contesto, il primo obiettivo delle pattuglie è stato un parcheggio che si trova accanto ad un chiosco situato nel centro cittadino, presso il quale i Carabinieri hanno scorto tre 17enni e un 15enne appartati in una zona poco illuminata del parcheggio. Nello specifico, 2 giovani erano a bordo dei loro scooter mentre una ragazza e il 15 enne erano a piedi.

L’atteggiamento guardingo della comitiva ha messo in allerta i militari dell’Arma che hanno deciso di perquisirli. Sospetti fondati quelli dei Carabinieri che, nelle tasche del 17 enne del posto hanno recuperato quasi 5 grammi di hashish sigillati in una bustina con chiusura ermetica.

L’altro giovane 17 enne, invece, aveva nascosto negli indumenti intimi non solo 5 grammi di hashish ma anche 3 grammi di marijuana. Il minorenne, poi, aveva con sé un pacchetto di sigarette nel quale aveva pensato di poter nascondere quasi 200 €.

Purtroppo anche il 15 enne aveva in tasca 1,25 grammi di hashish, forse da poco ricevuti dai due pusher di poco più grandi di lui.

I due 17 enni sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il 15 enne è stato segnalato amministrativamente.

Soltanto la ragazza, anche lei opportunamente perquisita da personale femminile, non aveva droghe nella sua disponibilità.

Al termine di questi accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto anche alle verifiche del rispetto delle norme imposte dal Codice della Strada, per contrastare quelle condotte di guida che mettono a repentaglio l’incolumità di tutti gli utenti della strada, automobilisti e pedoni.

A tal fine, varie pattuglie, dislocate nelle zone di maggior transito, hanno controllato circa 33 veicoli e 42 persone, elevando 16 sanzioni al Codice della Strada per guida con il cellulare e senza cinture di sicurezza, e sequestrando 8 veicoli per, mancanza di copertura assicurativa RCA. Il totale delle sanzioni ha superato i 12.000 €.