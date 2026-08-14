Belpasso, fermato nella notte con 7 chili di rame nel bagagliaio: denunciato 30enne

Controllato dai Carabinieri alle 2 di notte a Belpasso, aveva 7 chili di cavi di rame nel bagagliaio: il 30enne, che aveva appena finito il turno come vigilante in un impianto fotovoltaico, è stato denunciato.

A cura di Redazione 14 agosto 2026 11:49

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