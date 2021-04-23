BELPASSO: FIAMME IN APPARTAMENTO, PERSONE EVACUATE DA VIGILI DEL FUOCO CON UN’AUTOSCALA

Momenti di paura e panico oggi intorno alle ore 13 a Belpasso un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento al secondo piano di Via III Retta di Ponente, angolo Via Silva.Alcune persone...

Momenti di paura e panico oggi intorno alle ore 13 a Belpasso un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento al secondo piano di Via III Retta di Ponente, angolo Via Silva.

Alcune persone che erano rimaste bloccate in un balcone e sono state soccorse e messo in salvo da vigili del fuoco dei distaccamenti di Paternò ed Adrano. Sono state fatte evacuare con l’uso di un’autoscala proveniente da Catania.

Le fiamme sono state domate e subito dopo, per smaltire la grande quantità di fumo sviluppata, è stato messo in funzione un moto ventilatore.

Paura per la presenza di persone, tra cui bambini e di bombole di gas all'interno all'appartamento, provvidenziale l'intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno operato per domare l'incendio e mettere in sicurezza la palazzina.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Belpasso e personale medio del 118.