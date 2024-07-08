BELPASSO. FIAMME NEL VANO MOTORE, A FUOCO UN FURGONE
A cura di Redazione
08 luglio 2024 16:14
Un furgone è andato distrutto dalle fiamme nel primo pomeriggio di oggi , 08 Luglio 2024 lungo la Via II Retta di Levante a Belpasso.
Qui sono accorsi in vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, le fiamme hanno iniziato a svilupparsi nel vano motore, quasi certamente per un malfunzionamento.
Il conducente ha fatto in tempo ad accostare e a scendere dal mezzo.
In breve i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e mettere in sicurezza il tratto stradale.
