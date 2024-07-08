95047

BELPASSO. FIAMME NEL VANO MOTORE, A FUOCO UN FURGONE

Un furgone è andato distrutto dalle fiamme nel primo pomeriggio di oggi , 08 Luglio 2024 lungo la Via II Retta di Levante a Belpasso.Qui sono accorsi in vigili del fuoco del distaccamento di Paternò,...

A cura di Redazione Redazione
08 luglio 2024 16:14
BELPASSO. FIAMME NEL VANO MOTORE, A FUOCO UN FURGONE -
News
Cronaca
Condividi

Un furgone è andato distrutto dalle fiamme nel primo pomeriggio di oggi , 08 Luglio 2024 lungo la Via II Retta di Levante a Belpasso.

Qui sono accorsi in vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, le fiamme hanno iniziato a svilupparsi nel vano motore, quasi certamente per un malfunzionamento.

Il conducente ha fatto in tempo ad accostare e a scendere dal mezzo.

In breve i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e mettere in sicurezza il tratto stradale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047