BELPASSO. FINISCE IN CARCERE UN AFFILIATO AL CLAN NAVARRIA, DOVRÀ SCONTARE 6 ANNI
I Carabinieri della Stazione di Belpasso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 50enne Michele LA ROSA, del...
I Carabinieri della Stazione di Belpasso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 50enne Michele LA ROSA, del posto.
Il provvedimento restrittivo, in particolare, costituisce esito giudiziario dell’attività investigativa svolta dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania in seno all’operazione “Araba Fenice 3”.
Il LA ROSA dovrà espiare la pena definitiva di 6 anni di reclusione in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafiosa, commessa in Belpasso fino al novembre del 2015 quale appartenente al gruppo mafioso “Navarria”, articolazione locale della famiglia mafiosa catanese “Santaopaola-Ercolano”
L’arrestato è stato associato al carecere catanese di Bicocca. (g/t)