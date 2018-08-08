BELPASSO: FUGA DI GAS IN VIA EDUARDO DE FILIPPO, USTIONATA UNA DONNA

Tanta paura, questa mattina intorno alle ore 10, per la fuoriuscita di gas da una bombola da cucina, in un'abitazione sita a Belpasso, in Via Eduardo De Filippo.La fuoruscita ha provocato una modesta...

Tanta paura, questa mattina intorno alle ore 10, per la fuoriuscita di gas da una bombola da cucina, in un'abitazione sita a Belpasso, in Via Eduardo De Filippo.

La fuoruscita ha provocato una modesta deflagrazione ed un conseguente principio d'incendio.

La donna nel tentativo di spegnere le fiamme, è rimasta lievemente ustionata.

La donna è stata trasferita al Pronto Soccorso dell'ospedale Cannizzaro e presa in carico dagli specialisti del Centro Grandi Ustioni. Ha ustioni di secondo grado sul 20% del corpo (viso, mani, gambe), provocate da una fiammata. Ultimato il primo trattamento, sarà ricoverata in terapia semi-intensiva, nel Centro Grandi Ustioni.

Sul posto il 118 ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò

IN AGGIORNAMENTO