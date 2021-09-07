95047

BELPASSO. FUGGE A BORDO DI AUTO RUBATA: INSEGUITO, BLOCCATO ED AMMANETTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato di 29 anni di Motta Sant’Anastasia (CT), poiché ritenuto responsabile di furto aggravato...

A cura di Redazione Redazione
07 settembre 2021 12:09
BELPASSO. FUGGE A BORDO DI AUTO RUBATA: INSEGUITO, BLOCCATO ED AMMANETTATO -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato di 29 anni di Motta Sant’Anastasia (CT), poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’equipaggio della gazzella, nel corso di un servizio perlustrativo, ha sorpreso il giovane mentre rubava una Fiat Panda parcheggiata in via Nuova di Nicolosi a Belpasso.

Questi, vedendo i carabinieri, è fuggito a tutta velocità dando luogo ad un lungo inseguimento terminato lungo la S.P. 4/II dove gli operanti sono riusciti a bloccare ed ammanettare il ladro.

L’arrestato è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047