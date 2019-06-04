BELPASSO, FURTO IN UN DEPOSITO: ARRESTATI DUE FRATELLI
Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza i fratelli: Salvatore BOSCARINO di anni 30, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, e...
Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza i fratelli: Salvatore BOSCARINO di anni 30, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, e Christian BOSCARINO di anni 20, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.
L’equipaggio della gazzella, impegnato nel controllo del territorio, la scorsa notte li ha sorpresi all’interno del deposito commerciale della ditta “Abate Roberto S.p.A.”, con sede a Belpasso in contrada Rinaudo, mentre asportavano attrezzature e materiali vari, dopo aver forzato le porte di accesso all’immobile.
Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.