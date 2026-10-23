BELPASSO 100 ANNI Belpasso, Gaetano compie 100 anni: unico centenario della città, 3 figli e 69 anni di nozze

Originario di Cesarò, è stato il primo ad aprire un negozio di autoricambi a Belpasso. Quest’anno festeggerà anche 69 anni di matrimonio con la moglie Maria.

Una vita lunga un secolo, fatta di sacrifici, lavoro, amore e famiglia. Belpasso festeggia i 100 anni di Gaetano Anzalone, attualmente l'unico centenario della città, che ha raggiunto questo importante traguardo circondato dall'affetto dei suoi familiari.

A raccontare la sua storia è stato il sindaco Carlo Caputo, che nella serata di giovedì 22 ottobre ha partecipato ai festeggiamenti per il centesimo compleanno.

Da Cesarò a Belpasso: una vita di lavoro

Originario di Cesarò, piccolo centro della provincia di Messina, Gaetano ha trascorso la giovinezza coltivando anche la passione per la musica. Suonava la fisarmonica e organizzava feste in casa, quando bastavano pochi strumenti e tanta voglia di stare insieme per divertirsi.

Desideroso di costruire il proprio futuro, decise di lasciare il paese d'origine e trasferirsi a Capo d'Orlando, dove lavorò come impiegato.

Successivamente, l'incontro con Maria, la donna che sarebbe diventata sua moglie, e il trasferimento a Belpasso, dove iniziò una nuova avventura professionale.

Gaetano Anzalone aprì il primo negozio di autoricambi di Belpasso e dei centri vicini, diventando un punto di riferimento nel settore e dando vita a un'attività imprenditoriale.

Una grande famiglia e 69 anni di matrimonio

Accanto alla carriera lavorativa, Gaetano ha costruito una famiglia numerosa. Dal matrimonio con Maria sono nati tre figli, Carlo, Mimma e Giovanni.

Oggi la famiglia comprende anche le nuore, sei nipoti e una pronipote.

Ma i festeggiamenti non finiscono qui: nel 2026 Gaetano e Maria celebreranno ben 69 anni di matrimonio, un altro importante traguardo di vita insieme.

Nonostante i suoi 100 anni, Gaetano continua a mantenersi attivo, dedicandosi a piccoli lavori domestici e in campagna. Restare senza fare nulla, racconta, lo annoia.

Gli auguri del sindaco e dell'Amministrazione

Alla festa hanno partecipato anche il sindaco Carlo Caputo, il signor Moschetto, promotore dei festeggiamenti dedicati ai centenari di Belpasso, e il consigliere Cariola.

Il primo cittadino ha voluto rendere omaggio a Gaetano, ripercorrendo la sua storia e rivolgendo, a nome dell'Amministrazione comunale, gli auguri per questo speciale compleanno.

Un secolo di vita che racchiude la storia di un uomo, di una famiglia e di un'attività imprenditoriale legata al territorio di Belpasso.