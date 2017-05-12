BELPASSO, GRATTA E VINCE 5 MILIONI CON UN BIGLIETTO DA 20 EURO

A Belpasso, una donna ha vinto 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 20 euro. Il punto vendita fortunato è quello di Rosaria Chiechio, in via XIX Traversa 220. Ancora non si sa esattamente quando...

A Belpasso, una donna ha vinto 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 20 euro. Il punto vendita fortunato è quello di Rosaria Chiechio, in via XIX Traversa 220. Ancora non si sa esattamente quando è stata effettuata la giocata milionaria: la comunicazione della vincita è arrivata ieri l’altro, ma secondo la titolare non è detto che il biglietto sia stato venduto nello stesso giorno.

Si tratta di una donna e in paese è partita la caccia alla milionaria, vincita arrivata grazie ad un Gratta e Vinci “100X“, simile al “Milionario” come tipologia di gioco