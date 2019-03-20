BELPASSO: GRAVATO DA OBBLIGO DI DIMORA COMPIE FURTO: ARRESTATO 22ENNE

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 22enne Ivan Scuderi, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Catania.Il giovane, già sottoposto alla misura dell’ob...

Il giovane, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna, il 24 febbraio scorso essendo stato arrestato in flagranza dai militari della Tenenza di Misterbianco, perché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato in concorso, ha violato i vincoli della misura alternativa costringendo i giudici ad inasprirne i termini.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.