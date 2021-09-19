BELPASSO. GRAVE INCIDENTE LA MOTO SI SPEZZA IN DUE, INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO

Un grave incidente stradale si è verificato oggi 19 settembre 2021 intorno alle ore 14:30 sulla SP 229i nella strada che da Valcorrente conduce a Paternò, arteria che costeggia nella parte posteriore...

Per cause ancora in via di accertamento una moto, in modo autonomo, con a bordo due uomini, un uomo di 36 anni e il figlio di 18 anni di Paternò ma residenti a Belpasso, ha perso il controllo andando a finire fuoristrada in un terreno posto al di sotto del livello stradale.

Nel violentissimo impatto la moto si è spezzata in due, fortunatamente al momento sulla strada non passavano altri veicoli e nessun’altra automobile è rimasta coinvolta nello schianto, la folta vegetazione presenta nella zona con ogni probabilità ha attutito l’impatto con il terreno.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze, e dopo aver verificato le condizioni degli uomini, entrambi erano coscienti, con politraumi, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Ad arrivare dopo pochi minuti l'elisoccorso che è atterrato nel campo attiguo al luogo del sinistro per essere stabilizzati e trasportati all'ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso.

Intervenuti pure i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per i soccorsi e mettere in sicurezza il mezzo ed i carabinieri della stazione locale di Paternò per effettuare tutti i rilievi necessari del sinistro e gestire la viabilità.

