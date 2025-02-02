BELPASSO. GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA-GELA NELLA NOTTE: UOMO SBALZATO DALL’AUTO, È GRAVE

Belpasso (CT) – Un terribile incidente stradale si è verificato questa notte sulla Strada Statale 417 Catania-Gela, nel territorio di Belpasso, nei pressi della stazione di servizio Agip vicino a Sigo...

Belpasso (CT) – Un terribile incidente stradale si è verificato questa notte sulla Strada Statale 417 Catania-Gela, nel territorio di Belpasso, nei pressi della stazione di servizio Agip vicino a Sigonella.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, un uomo di 55 anni alla guida di una Fiat Stilo ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il guardrail.

L’impatto è stato devastante: il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre il motore dell’auto si è completamente staccato, terminando la sua corsa sull’asfalto.

I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure all'uomo, che ha riportato un grave trauma cranico e profonde ferite alla testa.

Data la gravità delle sue condizioni, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania.

Fortunatamente, nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

Il traffico sulla SS 417 è rimasto bloccato per circa due ore per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e il ripristino della sicurezza stradale.