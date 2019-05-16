incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 17 sulla sp 14, la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola.Un auto, una Seat Ibi...

###FLASH

Gravissimo incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 17 sulla sp 14, la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola.

Un auto, una Seat Ibiza, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si e ribalta.

Miracolosamente, per gli occupanti dell'autovettura niente di grave, prontamente soccorsi da un ambulanza del 118 intervenuta sul posto.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Paternò, per mettere in sicurezza il veicolo, la Polizia Municipale di belpasso per i rilievi e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

Disagi nella circolazione

BELPASSO: GRAVE INCIDENTE SULLA SP14, AUTO SI RIBALTA

Notizia in aggiornamento