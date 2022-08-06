BELPASSO, GROSSO INCENDIO HA COINVOLTO UN AZIENDA CHIMICA, LA NUBE DI FUMO VISIBILE A CHILOMETRI DI DISTANZA
Un grosso incendio è divampato intorno alle ore 12 di oggi, 06 agosto 2022 a Belpasso e tutt'ora in corso.L'incendio per cause al momento non note ha interessato un azienda di prodotti chimici n...
Un grosso incendio è divampato intorno alle ore 12 di oggi, 06 agosto 2022 a Belpasso e tutt'ora in corso.
L'incendio per cause al momento non note ha interessato un azienda di prodotti chimici nella zona industriale di Piano Tavola.
A seguito del rogo, si è sviluppata una colonna di fumo nero visibile anche a una ventina di chilometri di distanza.
Le indagini sulle cause sono in corso, al lavoro più squadre dei vigili del fuoco, sul posto è giunto in supporto anche il personale del comando di Firenze con il nucleo NBCR ((Nucleare Biologico Chimico Radiologico
Non risultano feriti.
Gravi danni all'azienda.