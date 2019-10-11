BELPASSO: GUARDIA MEDICA, IL SERVIZIO MOMENTANEAMENTE TRASFERITO A RAGALNA

Da oggi e fino al prossimo 24 ottobre la Guardia medica si trasferisce nei locali di Ragalna, in via Dottor Giuffrida, s.n.c. (dietro il Comune) dove opererà il personale al servizio dell'utenza di Be...

Da oggi e fino al prossimo 24 ottobre la Guardia medica si trasferisce nei locali di Ragalna, in via Dottor Giuffrida, s.n.c. (dietro il Comune) dove opererà il personale al servizio dell'utenza di Belpasso. Sono sempre garantite le visite a domicilio per eventuali pazienti non in grado di muoversi. Il sindaco Daniele Motta nei giorni scorsi ha incontrato Giovanna Zago, direttore del Distretto di Paternò, e la dottoressa Maria Grazia Milazzo per organizzare il tutto al meglio e limitare i disagi per l'utenza, considerato che non è stato possibile trovare nello stesso territorio comunale locali adeguati sia per l'operatività del personale medico, sia per l'adeguata accoglienza degli stessi utenti. La struttura di Belpasso è chiusa per consentire dei lavori in sicurezza di adeguamento alla normativa. I numeri di telefono restano invariati: 095-918167, con trasferimento di chiamata, e cell. 335 6007159.