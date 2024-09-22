BELPASSO. IL PALAZZETTO DELLO SPORT INTITOLATO A MIMMO E PIPPO RUSSO

“Quello di ieri è stato un momento molto importante per Belpasso perché abbiamo intitolato il nostro Palazzetto dello Sport a due illustri concittadini che hanno tanto amato lo sport e in particolar m...

“Quello di ieri è stato un momento molto importante per Belpasso perché abbiamo intitolato il nostro Palazzetto dello Sport a due illustri concittadini che hanno tanto amato lo sport e in particolar modo la disciplina della pallavolo. Siamo felici di questo e io ne sono particolarmente orgoglioso. Il Consiglio comunale ha fortemente voluto questa intitolazione, insieme a me e a tutta la giunta”, dichiara il sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Con la cerimonia di ieri pomeriggio, sabato 21 settembre 2024, il Palazzetto dello Sport di Contrada Timpa Magna, a Belpasso, è stato intitolato alla memoria dei fratelli Mimmo e Pippo Russo, personalità molto stimate non solo tra i belpassesi ma anche nel mondo dell’imprenditoria e dello sport.

Su iniziativa del Consiglio comunale, sposata dall’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Caputo, dopo la votazione all’unanimità dei presenti al civico consesso, i nomi dei due fratelli – che hanno fatto grande la pallavolo belpassese – sono stati consegnati alla storia, legati indissolubilmente a un luogo simbolo di sport e aggregazione.

Subito dopo la cerimonia si è svolto il “1° Memorial Mimmo e Pippo Russo”, sfida di pallavolo tra la Cosedil Saturnia Acicastello e Domotek Volley Reggio Calabria, squadre che militano rispettivamente nelle serie A2 e A3 di pallavolo.

“Precedenti impegni non mi hanno permesso di essere presente alla cerimonia, nonostante ciò sento di voler dedicare ancora qualche parola per questo importante momento, svincolato (come hanno ricordato in molti) da qualsiasi logica se non quella di voler dare il giusto tributo a due cittadini belpassesi, prematuramente scomparsi, che tanto lustro hanno dato alla nostra città.

Ringrazio la famiglia Russo per aver accolto con gioia questa volontà - espressa dalla nostra amministrazione - e per aver organizzato questo bel momento, "affollato", pieno di affetto ed entusiasmo, pieno di belle testimonianze, tanta emozione e soprattutto sport, con la sfida pallavolistica che ha seguito la cerimonia.

Ringrazio tutti coloro i quali sono stati presenti e che non ho potuto salutare e ringraziare personalmente.

Questo luogo, nel quale ogni giorno centinaia di ragazzi si allenano in diverse discipline, ha finalmente il nome giusto: Palazzetto Mimmo e Pippo Russo.

Attendiamo ora di poter cominciare al più presto i lavori di riqualificazione del Palazzetto; lavori che affronteremo grazie a un finanziamento regionale”, conclude il sindaco Caputo.

Alla cerimonia di intitolazione, hanno partecipato autorità civili, religiose e militari, e hanno preso parte anche numerosi rappresentanti della politica (tra tutti il Presidente dell’ARS on. Gaetano Galvagno e il Deputato regionale on. Giuseppe Zitelli), del mondo dell’imprenditoria, stelle dello sport e una nutrita fetta della comunità belpassese.