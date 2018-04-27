Ancora una volta il sindaco, Carlo Caputo, interviene sulla scomparsa del belpassese Nunzio Marletta, meglio conosciuto come "Nuccio", chiedendo che le forze dell'ordine e tutta la comunità civile ope...

Ancora una volta il sindaco, Carlo Caputo, interviene sulla scomparsa del belpassese Nunzio Marletta, meglio conosciuto come "Nuccio", chiedendo che le forze dell'ordine e tutta la comunità civile operi ogni possibile sforzo per contribuire al ritrovamento dell'uomo.

Sono infatti trascorsi ben dieci mesi dal momento in cui di Marletta non si ebbero più notizie.

BELPASSO: Il sindaco Caputo: "Compiere ogni sforzo per ritrovare Nuccio Marletta, scomparso dieci mesi fa"

Era ospite a Caltagirone quando, nel mese di Giugno 2017, l'uomo si allontanò dal luogo in cui si trovava e da allora se ne persero totalmente le tracce.

Vari tentativi sono stati fatti per il suo ritrovamento, vari appelli lanciati anche attraverso i media regionali e nazionali, ma nessun elemento utile è emerso.

«Ho raccolto ancora un appello da parte della madre e della famiglia - riferisce il sindaco Caputo - e ho visto volti di parenti comprensibilmente​ tormentati dall'angoscia per non avere più notizie del proprio caro da così tanto tempo.

Una situazione gravissima nella quale nessuno di noi vorrebbe trovarsi e​ per​ ​cui è indispensabile la nostra solidarietà.

Tuttavia la vicinanza a questo senso di smarrimento dei familiari non è sufficiente, bisogna continuare a diffondere la sua foto e il suo nome perché è probabile che si possa così raggiungere qualcuno che ha incrociato Marletta o in qualche modo possa avere delle notizie sul suo conto.

Questa attività è indispensabile per affiancare il lavoro delle forze dell'ordine.

Rivolgo ancora una volta quindi un invito accorato e deciso perché chi sta già indagando sul caso, i mezzi di informazione e qualsiasi cittadino che possa fornire elementi utili facciano un ulteriore sforzo.

Potrebbe bastare poco per ridare una speranza a questa famiglia. Chiunque possa avere una segnalazione da fare, non esiti a telefonare subito al 112 avvisando le forze dell'ordine.​ ​

È molto importante continuare a far circolare questa informazione, la foto e il nome di Nuccio Marletta».