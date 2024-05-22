BELPASSO: IL SINDACO CAPUTO SI CONGRATULA CON L’ISPETTORE PREZZAVENTO PER IL SALVATAGGIO DI UN SUICIDA

“A nome mio e dell'intera comunità, rivolgo il mio più sentito plauso all’Ispettore di Polizia Antonino Prezzavento, cittadino belpassese il quale, grazie alla sua alta professionalità ed empatia, è r...

“A nome mio e dell'intera comunità, rivolgo il mio più sentito plauso all’Ispettore di Polizia Antonino Prezzavento, cittadino belpassese il quale, grazie alla sua alta professionalità ed empatia, è riuscito a salvare la vita a un uomo che minacciava di suicidarsi”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Antonino Prezzavento, ispettore in servizio al commissariato di Nesima (Catania), dopo aver ricevuto i familiari di un uomo che si era allontanato, lasciando un biglietto dove dichiarava di volersi suicidare, è intervenuto dando appuntamento e incontrando l’uomo di persona, riuscendo così a dissuaderlo dal compiere il gesto.

Nei giorni successivi i familiari, con una lettera indirizzata alla Questura di Catania, hanno ringraziato Antonino e gli altri poliziotti del commissariato di “Nesima.

“Non entro nei dettagli della vicenda (che avrete avuto modo di leggere in vari articoli di stampa) ciò che mi preme, invece, è soffermarmi sulla brillante azione condotta dall'Ispettore Prezzavento che con coraggio, tempestività, competenza e tanta generosità ha saputo evitare un triste epilogo.

Tutto questo si aggiunge, ovviamente, a quelle attività svolte quotidianamente - come poliziotto - a tutela delle persone e del territorio. Bravo Antonino, bravo davvero”, conclude il sindaco.