AGGIORNAMENTO INCENDIO Belpasso, il Sindaco: «Primi test senza tossicità, tenete porte e finestre chiuse»

Le prime misurazioni non rilevano valori di tossicità. Vigili del Fuoco impegnati nella messa in sicurezza, ARPA e ASP monitorano la situazione.

Arrivano i primi aggiornamenti sulla qualità dell'aria dopo il maxi incendio divampato nella notte a Belpasso, all'interno di un'azienda di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali nella zona di Valcorrente, nei pressi della SS121 e del centro commerciale Etnapolis.

Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha comunicato che le prime misurazioni dell'aria, effettuate nell'immediatezza dell'emergenza, non hanno rilevato valori di tossicità. Si tratta di risultati preliminari, mentre i controlli ambientali proseguiranno nelle prossime ore.

Il primo cittadino, presente sul posto dalle prime ore della mattinata insieme all'assessore Valerio La Cava, ha seguito da vicino le operazioni dei Vigili del Fuoco, impegnati per ore nello spegnimento del vasto incendio.

Secondo quanto comunicato dal sindaco, i soccorritori sono adesso impegnati nel controllo e nella messa in sicurezza dell'area.

Nel frattempo, i tecnici dell'ARPA e i rappresentanti dell'ASP – Igiene Pubblica stanno seguendo la situazione. Sono in corso le operazioni per installare centraline e strumenti che permetteranno di monitorare la qualità dell'aria anche nelle prossime ore.

Le precauzioni indicate dal sindaco

Nonostante i primi risultati rassicuranti, il sindaco Carlo Caputo invita i cittadini a mantenere alta l'attenzione, soprattutto nelle zone di Valcorrente e Piano Tavola, in particolare nei pressi di Etnapolis.

In presenza di fumo o odore acre, il primo cittadino raccomanda di:

Tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni e dei luoghi di lavoro.

Spegnere condizionatori e impianti di ventilazione che prelevano aria dall'esterno.

Evitare sport e attività fisica all'aperto nelle zone raggiunte dal fumo.

Se ci si trova all'aperto, allontanarsi dal fumo in direzione opposta o laterale rispetto al vento e cercare riparo in un luogo chiuso.

In automobile, mantenere i finestrini chiusi e disattivare gli impianti che introducono aria dall'esterno.

Non avvicinarsi allo stabilimento e non sostare nelle aree interessate dalle operazioni di soccorso.

In caso di bruciore agli occhi o alle vie respiratorie, allontanarsi dal fumo e sciacquare gli occhi con acqua. In presenza di difficoltà respiratorie o altri sintomi, rivolgersi ai servizi sanitari.

Prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone con problemi respiratori o cardiaci, per i quali è consigliabile rimanere al chiuso finché persiste il fumo nell'aria.

Il vasto incendio ha provocato dalla notte un'enorme colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Le prime misurazioni comunicate dal sindaco rappresentano un segnale rassicurante, ma non costituiscono ancora un risultato definitivo sulla qualità dell'aria.

ARPA e ASP continueranno a monitorare la situazione nelle prossime ore. Il sindaco invita inoltre la popolazione a seguire le comunicazioni ufficiali e le indicazioni delle autorità.