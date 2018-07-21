95047

BELPASSO: IN CARCERE PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA

A cura di Redazione Redazione
21 luglio 2018 13:17
I carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato il 59enne Carmelo Motta del posto, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine per la carcerazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, poiché condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 5 di reclusione, per Associazione mafiosa commessa a catania e nel territorio siciliano sino a maggio 2012, derivante dall’appartenenza alla famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso Casa circondariale di Bicocca come disposto dall’autorità giudiziaira.

