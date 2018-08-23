BELPASSO: IN CARCERE PER UNA RAPINA COMMESSA NEL 2014 A BARI
I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato Caterina Di Giovanni, 49enne del luogo, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari.
La donna dovrà scontare la pena residua di 2 anni, 3 mesi e 13 giorni di reclusione poiché condannata con sentenza definitiva per rapina aggravata in concorso, reato commesso il 9 settembre 2014 a Bari.
L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata associata nel carcere di Catania Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.