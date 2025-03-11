BELPASSO IN LUTTO: OGGI I FUNERALI DI JOSEPHINE LEOTTA IN CATTEDRALE, COMUNE PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16:00, presso la Cattedrale Maria Santissima Immacolata di Belpasso, i funerali di Josephine Leotta, la giovane di 24 anni tragicamente scomparsa in un incidente s...

Josephine, alla guida della sua Toyota Aygo, è rimasta fatalmente coinvolta in uno scontro tra due mezzi pesanti, senza alcuna possibilità di scampo. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenta l'intera comunità di Belpasso, dove la giovane era conosciuta e stimata per il suo impegno nel volontariato e nella sua carriera accademica.

Volontaria della Protezione Civile e studentessa appassionata di Architettura a Siracusa, Josephine era una presenza attiva e positiva nella sua comunità. La sua tragica scomparsa ha colpito profondamente il mondo accademico, tanto che il corso di laurea in Architettura ha sospeso tutte le attività didattiche nella giornata di ieri in segno di lutto. Anche negli altri corsi di ADS, le lezioni pomeridiane sono iniziate con un minuto di raccoglimento in sua memoria. Oggi, nell'aula di Architettura, le attività didattiche sono state annullate come ulteriore segno di rispetto e dolore condiviso.

Alla cerimonia funebre prenderanno parte il rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo, e il presidente della Struttura Didattica Speciale di Siracusa in Architettura e Patrimonio Culturale, Fausto Carmelo Nigrelli. Quest'ultimo ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio alla famiglia di Josephine, dichiarando: "Tutta la comunità di studenti e docenti è profondamente colpita. È un grande dolore per tutti, una notizia terribile".

L'Amministrazione comunale, in segno di commossa partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari, degli amici e dei conoscenti della giovane Josephine Leotta, volontaria del gruppo di Protezione Civile di Belpasso, ha proclamato il lutto cittadino per oggi, martedì 11 marzo 2025.

Si invitano i cittadini a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e consone a un evento tanto grave e a osservare, nel corso della giornata, anche nelle scuole cittadine, un minuto di silenzio e raccoglimento. I funerali di Josephine si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 16:00, presso la Chiesa Madre di Belpasso.

La tragica morte di Josephine Leotta lascia un vuoto incolmabile tra familiari, amici, colleghi e concittadini. Il ricordo del suo impegno e della sua passione per lo studio e il volontariato resterà vivo nel cuore di chi l'ha conosciuta e apprezzata.