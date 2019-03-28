BELPASSO: IN MANETTE UOMO DEI SANTAPAOLA-ERCOLANO
I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 45enne Salvatore Politicini di Belpasso, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.
L’uomo, già condannato dai giudici per estorsione aggravata, reato commesso in concorso con altri affiliati del clan, deve espiare la pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione.
Il provvedimento costituisce l’esito processuale avviato a seguito di attività investigativa terminata con l’operazione “Fiori Bianchi” del 16 aprile 2013, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo in ordine all’attività estorsiva posta in essere fino al dicembre 2010 in danno di diverse attività commerciali.
L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza a Catania.