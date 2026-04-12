Belpasso, inaugurate le sale della Protezione Civile: dedicate a Josephine e Susanna

BELPASSO – Un momento carico di emozione e significato quello vissuto ieri a Belpasso, dove sono state ufficialmente inaugurate le nuove sale della Protezione Civile, intitolate alla memoria di Josephine Leotta e Susanna Prezzavento, due giovani volontarie scomparse prematuramente lo scorso anno.

A darne notizia è stato il sindaco Carlo Caputo, che ha condiviso sui social il valore profondo dell’iniziativa: “Questa intitolazione è un gesto concreto per dire che Josephine e Susanna sono dentro al cuore di chi mette ogni giorno la propria vita a servizio della comunità”.

Le due volontarie, ricordate con affetto e commozione, rappresentano un simbolo per tutto il gruppo della Protezione Civile locale, una realtà che – come sottolineato dal primo cittadino – va ben oltre il semplice intervento nelle emergenze. “È una famiglia, nel senso più vero del termine”, ha scritto Caputo, evidenziando lo spirito di unione, crescita e accoglienza che negli anni ha contraddistinto il gruppo.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti istituzionali. Presente anche Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, la cui partecipazione è stata interpretata come un segnale concreto di vicinanza al territorio.

Tra i partecipanti anche il deputato regionale Giuseppe Zitelli, il comandante della Polizia Municipale Concetto Solano, l’ispettore superiore della Forestale Paolo Longo, l’ex coordinatore della Protezione Civile di Belpasso Salvo Gangemi e padre Nino Nicolosi, che ha benedetto i locali.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal sindaco ad Alfio Platania, coordinatore del gruppo, ideatore dell’iniziativa insieme ai volontari. Presenti anche i volontari della Misericordia di Belpasso, che condividono gli spazi con la Protezione Civile, oltre a tanti cittadini e familiari delle due giovani, protagonisti di momenti di grande commozione.

La giornata si è conclusa con un pensiero carico di affetto: “Josephine e Susanna, sono certo, oggi erano con noi a godere di questo momento”.