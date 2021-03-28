BELPASSO, INCENDIA I RIFIUTI NELLA DISCARICA ABUSIVA: ARRESTATO PROPRIETARIO E SEQUESTRATA AREA

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza un 36enne del posto, poiché ritenuto responsabile di incendio doloso, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combusti...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza un 36enne del posto, poiché ritenuto responsabile di incendio doloso, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti.

L’uomo, di professione giardiniere, all’interno di un terreno di contrada “Marina” aveva creato una discarica abusiva di rifiuti di ogni genere, tra i quali anche quelli definiti speciali (elettrodomestici, cavi elettrici, pneumatici ed altro).

I militari di pattuglia, attirati da una colonna di fumo, proveniente dal sito, sono intervenuti in zona cogliendolo in flagrante mentre incendiava una parte dei rifiuti. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco di Catania, mentre l’intera area è stata sottoposta a sequestro.