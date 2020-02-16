BELPASSO: INCENDIO BOMBOLA, COINVOLTO APPARTAMENTO

Un incendio di una bombola di gas, si è verificato intorno le ore 12.15, in un appartamento sito in via Mazzini a Belpasso.Le fiamme, sprigionatesi per cause sconosciute, hanno incendiato anche delle...

Un incendio di una bombola di gas, si è verificato intorno le ore 12.15, in un appartamento sito in via Mazzini a Belpasso.

Le fiamme, sprigionatesi per cause sconosciute, hanno incendiato anche delle suppellettili poste nei pressi della bombola che è andata a fuoco, causando vari danni e ustionando leggermente la proprietaria, che era vicino alle fiamme.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Paternò, che hanno subito provveduto a spegnere tutto e tirare fuori le quattro bombole che erano all'interno della villetta.

Per fortuna nessuna delle bombole è scoppiata, limitando di molto i danni.

Una donna di 88 anni é rimasta leggermente ustionata ai capelli, per fortuna nessuna grave conseguenza.

Ulteriori verifiche sono in corso, sia per capire se ci sono danni alla struttura sia per capire la dinamica dell'incendio.

Sul posto un ambulanza del 118 per prestare i soccorsi e la Polizia Municipale di Belpasso.