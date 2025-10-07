BELPASSO. Incendio in un capannone di rifiuti speciali, nube nero visibile da lontano sul posto i Vigili del Fuoco

Un vasto incendio è divampato intorno alle ore 14:00 all’interno di un capannone situato nella zona industriale di Valcorrente, in provincia di Catania, nei pressi della strada statale SS121.Secondo l...

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sprigionate all’interno di una struttura specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. Al momento i dettagli restano frammentari, e non si conoscono ancora le cause dell’incendio né se vi siano persone coinvolte.

Una colonna di fumo nero, densa e altissima, si è sollevata nell’aria, risultando visibile anche a grande distanza. La nube sta causando disagi alla viabilità lungo la SS121, con segnalazioni di scarsa visibilità per gli automobilisti in transito nella zona.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, e in via precauzionale è stata inviata anche un’ambulanza, in attesa di conferme su eventuali feriti.

Le autorità raccomandano ai cittadini di evitare l’area interessata e di tenere chiuse porte e finestre nelle abitazioni delle zone limitrofe, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Notizia in aggiornamento..