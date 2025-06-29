BELPASSO . INCENDIO IN UNA VILLETTA A PALAZZOLO: PROVVIDENZIALE L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Un incendio è divampato nella mattinata di oggi , 29 Giugno 2025 all’interno di una villetta situata in via Piave, nella zona di Palazzolo, nel comune di Belpasso.
Le fiamme, che hanno interessato il terreno circostante l’abitazione, hanno minacciato da vicino la struttura residenziale, senza però provocare danni agli interni.
Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, giunti sul posto in tempi rapidi e supportati da un’autobotte proveniente da Catania.
Grazie al loro tempestivo lavoro, l’incendio è stato domato prima che potesse estendersi e causare conseguenze più gravi.
La villetta è abitata, ma fortunatamente al momento dell’incendio la proprietaria non si trovava all’interno. Non si registrano feriti.
Le cause del rogo restano al momento sconosciute e saranno oggetto di accertamenti.